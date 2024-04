Bayern in Berlin vor Pflichtsieg

Union Berlin will den großen FC Bayern im Top-Spiel der deutschen Bundesliga ärgern und damit Geschichte schreiben.

Der FC Bayern muss fünf Runden vor Schluss im Kampf um Platz zwei am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen Union Berlin Vorlegen. Nach dem Aufstieg in der Champions League unter der Woche geht es im Liga-Alltag nun um die Pflichtaufgabe. Die punktegleichen Stuttgarter spielen erst am Sonntag, mit drei Punkten gegen Union können die Münchner den Druck auf das Sensationsteam der Meisterschaft erhöhen.

Da kommen die "Eisernen" aus der Hauptstadt gerade zur rechten Zeit. Die Bayern sind in Pflichtspielen gegen Union bislang ungeschlagen. Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica wittert dennoch die große Chance für sein Team. Denn Bayern-Coach Thomas Tuchel könnte in Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben in der Königsklasse seine Stars schonen.

Um gegen den Bundesliga-Zweiten die große Überraschung zu schaffen, brauchen die Berliner allerdings mehr Effektivität und Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Union hat mit lediglich 25 Treffern die zweitschlechteste Offensive der Liga.