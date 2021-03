Bayern-Teenie casht jetzt Millionen

Die Bayern verlängern mit ihrem Rohdiamanten Jamal Musiala. Der Fußball-Teenie verdient nun in Millionenhöhe.

Beim FC Bayern darf man sich auf die Schulter klopfen. Der deutsche Rekordmeister konnte eine langfristige Vertragsverlängerung mit Talent Jamal Musiala eintüten. Am Donnerstag unterschrieb das Mega-Talent einen Profivertrag bis 2026 in München schon am Wochenende wartet der Liga-Kracher gegen Dortmund (Samstag ab 18:30 im sport24-LIVE-Ticker).

Im deutschen Prestige-Duell darf der Youngster dann erstmals als echter Profi auflaufen. Im Interview mit der "Bild" sprach ein glücklicher Musiala erste Worte nach seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich wirklich sehr, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben habe. Ich fühle mich hier im Verein und mit der Mannschaft einfach unglaublich wohl. Ich spiele mit den besten Spielern der Welt zusammen und darf jeden Tag im Training von ihnen lernen. Hansi Flick, Hasan Salihamidzic und Marco Neppe sowie der ganze Verein haben an mich geglaubt und mir sehr früh die Chance gegeben. Dieses Vertrauen möchte ich einfach mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Musiala hat mit Bayern einiges vor

Bayerns Juwel hat noch einiges mit dem deutschen Liga-Primus vor: „Ich möchte immer besser werden und noch eine Menge Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Mein Ziel ist es ein wichtiger Spieler des FC Bayern werden.“

Musialas Titelhunger ist noch nicht gestillt. Mit den Bayern konnte er schon einige Titel einheimsen (Meisterschaft, Klub-WM, Uefa-Supercupsieger... ). Und das mit gerade einmal 27 Pflichtspielen (vier Tore).

Der nächste Meilenstein auf seinem Karriereweg steht kurz bevor: Der deutsche Bundestrainer Jogi Löw wird Musiala zu den WM-Quali-Spielen Ende März gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien einladen, nachdem sich der Deutsch-Engländer (geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Fulda, ausgebildet beim FC Chelsea) für den DFB entschieden hatte.