Bayern will gegen Union Woche vergolden

Spitzenreiter trifft auf Tabellenvierten, beste Offensive gegen die zweitbeste Defensive! Wenn der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) den 1. FC Union Berlin empfängt, steht für die Münchner eine knifflige Aufgabe bevor.

Nach dem dramatischen Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison zeigen sich die Berliner in dieser Spielzeit stark verbessert und sorgen für Aufsehen. Doch die Elf von Trainer Vincent Kompany lässt sich davon nicht beirren.Nach einem beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg gegen den VfL Bochum und einer furiosen 4:0-Pokalgala gegen Mainz 05 brennen die Bayern darauf, am Samstag (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) nachzulegen und die perfekte englische Woche mit einem weiteren Sieg zu krönen.

Zahlen Sprechen für Bayern-Sieg

Die Zahlen untermauern die Zuversicht: In zehn Bundesliga-Spielen gegen die „Eisernen“ haben die Münchner noch nie verloren – die Bilanz spricht mit sieben Siegen und drei Unentschieden klar für den Rekordmeister. „Wir wissen, dass sie in der Defensive und im Konter gut sind. Sie gehen sehr aktiv auf die zweiten Bälle und haben viele Persönlichkeiten in der Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie machen muss“, betonte Kompany.

»Tendenz steht für beide gut«

Die Bayern müssen weiterhin auf die langzeitverletzten Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Sacha Boey (Meniskusriss), Josip Stanišić (Außenbandriss im rechten Knie) und Aleksandar Pavlović (Schlüsselbeinbruch) verzichten. Die Einsätze der beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano, der gegen Mainz aufgrund einer Oberschenkelprellung fehlte, und Eric Dier, der gegen Mainz angeschlagen ausgewechselt wurde, sind noch offen. „Die Tendenz sieht für beide gut aus. Trotzdem geben wir uns die Zeit bis morgen, um eine Entscheidung zu treffen", sagte Kompany.