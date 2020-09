Bayern zittern sich gegen BVB zum 5. Titel

Halbzeitpause

Der FC Bayern München führt zur Pause des DFL-Supercups 2020 gegen Borussia Dortmund mit 2:1. Die Schwarz-Gelben verzeichneten in der Anfangsphase Feldvorteile, verpassten aber klare Abschlüsse. Mit einem perfekten Konter im Anschluss an eine Gästeecke nutzten die bis dato etwas schläfrig wirkenden Roten in der 18. Minute durch Tolisso ihre erste Gelegenheit und übernahmen von da an die Kontrolle. So war Müllers Kopfballtreffer nach einer Davies-Flanke alles andere als überraschend (32.). Der BVB richtete sich zwar nur mit großer Mühe wieder auf, konnte infolge eines hohen Ballgewinns durch Brandt aber noch vor dem Kabinengang verkürzen (39.). Bis gleich!