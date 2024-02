Bayern zittert vor Duell mit Angstgegner

Heute (15.30 Uhr/live im Ticker) im Heimspiel gegen Mönchengladbach

Kein anderes Team hat seit 2011 so viele Punkte gegen den FC Bayern München geholt wie Borussia Mönchengladbach -35 Zähler an der Zahl. Heute (15.30 Uhr/live auf Sky) ist der "Angstgegner" wieder in München zu Gast. Mit dem Ziel, ihre beeindruckende Billaz gegen Bayern weiter zu verbessern.

Bayern will endlich den 'Fohlen-Fluch' beenden

In den letztem sechs Duellen gelang es dem Rekordmeister nur einmal drei Punkte gegen die "Fohlen" einzufahren -beim 2:1-Hinspielsieg im September. Eine Woche vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen, die heute (15.30 Uhr/live auf Sky) auf Tabellenschlusslicht

Darmstadt treffen, darf die Elf von Coach Thomas Tuchel auf keinen Fall patzen. Mit nur mehr zwei Zählern Rückstand sind Harry Kane &Co. nämlich gefährlich nah dran, das Sensationsteam um Startrainer Xa-Xabi Alonso endlich vom Thron zu stürzen.

Rekordmeister bangt um erkrankten Tuchel

Doch ausgerechnet vor der wichtigen Generalprobe bangen die ohnehin von Verletzungen geplagten Münchner nun auch um ihren Trainer. Der 50-Jährige fehlte unter der Woche beim Training. Grund: Er lag mit einem grippalen Infekt f lach. Spor tdirektor Christoph Freund gab bei der Abschlusspressekonferenz am Freitag aber Entwarnung. "Thomas ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind positiv gestimmt", vermeldete der Salzburger. Sollte Tuchel aber doch ausfallen, würde wohl sein Assistenten Zsolt Löw einspringen. Das war bereits der Fall, als Tuchel zum Champions-League-Start gegen Manchester United aufgrund einer Sperre nicht auf der Seitenlinie stehen durfte.

Auf die angeschlagenen Dayot Upamecano (Oberschenkel), Joshua Kimmich (Knie), Konrad Laimer (Wade), Kingsley Coman (Innenbandriss Knie), Serge Gnabry (Adduktoren) sowie auf Min-Jae Kim (Asien-Cup) muss der Tabellenzweite aber fix verzichten. Dafür stehen die die Winterzugänge Sacha Boey (Galatasaray) und Bryan Zaragoza (FC Granada) vor ihre Debüt in der Allianz Arena.