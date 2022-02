Die Bayern mühen sich mit Frankfurt ab, ehe Sané spät zuschlägt – 1:0 für den Rekordmeister.

Frankfurt. Das war knapper für die Bayern als erhofft! Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Frankfurt können die Münchner eine Nullnummer doch noch abwenden.

Möglichkeiten gab es genug. Die 3. Minute: Pavard kam erstmals zum Abschluss, kurz darauf verzog Lewandowski (5.). Der Pole setzte ein Zeichen, trug neben der Kapitänsbinde auch die ukrainische Flagge am Arm.

Auch Frankfurt versteckte sich nicht. Kostic hatte das 1:0 am Fuß, schoss aber erst knapp vorbei (7.) und dann zu zentral auf Bayern-Keeper Ulreich (15.).

Joker Sané kommt für Sabitzer und sticht

Auf der anderen Seite kam die Bayern nicht an Trapp vorbei, der Frankfurt mit Glanztaten gegen Coman (24., 39.) und Kimmich (47.) im Spiel hielt. In der 71. Minute war das Glück der Eintracht aber aufgebraucht. Kimmich düpierte Hinteregger & Co. mit einem idealen Lochpass für Sané. Und der eben erst für Sabitzer eingewechselte Joker stach – 1:0 Bayern!

Mit der Führung im Rücken nahmen die Bayern das Tempo raus und verlagerten sich auf Spielkontrolle. Frankfurt warf noch einmal alles nach vorne, wollte zumindest den Ausgleich. Doch die Gäste aus München gaben den Sieg nicht mehr aus der Hand.

Frankfurt muss die dritte Niederlage in Folge verkraften.