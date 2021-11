1:0 - Bayern siegen gegen bemühte Bielefelder

Der FC Bayern verteidigt seine Tabellenführung und siegt gegen gut mitspielende Bielefelder mit 1:0.

Bayern behielt die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga. Leroy Sane erlöste den deutschen Rekordmeister, der ohne den an der Wade verletzten Marcel Sabitzer auskommen musste, im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit seinem Tor in der 71. Minute.

Der Abstand zu Verfolger Borussia Dortmund blieb dadurch mit einem Punkt konstant. Bielefeld verharrt mit dem ÖFB-Trio Alessandro Schöpf, Manuel Prietl und Patrick Wimmer auf dem 17. und vorletzten Platz.