BVB unter Interimscoach Tullberg gegen Bremen gefordert

Unter Interimscoach Mike Tullberg will Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) wieder ein Lebenszeichen von sich geben.

Nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge soll der 39-jährige Däne am Samstag (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) dem BVB in der deutschen Fußball-Bundesliga daheim gegen Werder Bremen zum ersten Punktgewinn im Jahr 2025 verhelfen. "Mit Sabber im Mund und Messer zwischen den Zähnen - das will ich sehen", sagte Tullberg am Freitag.

»Haben Fußballspielen nicht verlernt«

Am Mittwoch hatte Dortmund die Reißleine gezogen und Trainer Nuri Sahin von seinen Aufgaben entbunden. Tullberg übernahm zumindest für ein Spiel und fordert den bedingungslosen Einsatz der verunsicherten Borussen. "Ich habe ein gutes Gefühl bei den Jungs. Die haben alle Bock", sagte der eigentliche U19-Coach des Bundesligisten, der allerdings nicht viel Vorbereitungszeit mit Marcel Sabitzer und Co. hat. "Die Mannschaft hat das Fußballspielen sicherlich nicht verlernt", so Tullberg.

"Wir müssen eine sehr gute Rückrunde spielen, um unsere Ziele eventuell noch zu erreichen. Da ist ein Sieg gegen Bremen Pflicht", sagte BVB-Sportchef Lars Ricken, der schnell eine fixe Sahin-Nachfolgelösung anstrebt. Tullberg wird diese wohl kaum heißen. "Meine klare Aufgabe ist es, die Mannschaft bis zum Samstag zu betreuen. Damit beschäftige ich mich", meinte der Trainer.

Meisterkusen muss nach Leipzig

Der Liga-Zweite Bayer Leverkusen reist zum Auswärtsspiel nach Leipzig. Trainer Xabi Alonso kann dabei auf den wieder fitten Stürmer Victor Boniface zurückgreifen. Die Leipziger mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner wiederum wollen es wie Atletico Madrid machen, die Spanier hatten Bayer in der Königsklasse spät mit 2:1 besiegt. "Leverkusen hat mal erfahren, was richtiger Drecksack-Fußball ist", sagte der Leipziger DFB-Teamspieler David Raum und mahnte Kampfgeist ein. Die Sachsen haben Bayer in der Hinrunde 3:2 besiegt, es ist bis jetzt die einzige Bundesliga-Niederlage für den Meister in saisonübergreifend 52 Spielen.