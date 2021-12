Demir im Visier von deutschen Topklubs

Barcelona, Rapid oder ein deutscher Klub? Yusuf Demir bastelt an seiner Zukunft.

Beim Trainingsauftakt des FC Barcelona am Dienstag fiel die Abwesenheit von Yusuf Demir nur wenigen auf. Alles drehte sich um Neuzugang Ferran Torres, der nach seinem Wechsel von Manchester City erstmals in Barça-Farben auflief. Satte 55 Millionen Euro lässt sich Barça den neuen Star kosten - viel Geld für den finanziell angeschlagenen Klub. Gewaltige 1,35 Milliarden Euro beträgt der Schuldenberg. Deshalb wird an allen Ecken und Enden gespart -auch bei der Jugend. Der 18-Jährige Demir hält bei neun Einsätzen, bei einem weiteren müsste ihn Barça fix um zehn Millionen von Rapid verpflichten.

Abenteuer Barça endet trotz guter Leistungen

Obwohl Demir in seinen Auftritten durchaus zu gefallen wusste, steckt Barcelona sein Geld lieber in fertige Spieler wie Torres (21 Jahre). Demir wurde deshalb vom Training freigestellt, um seine Zukunft zu klären. Wo diese liegt?

Möglich wäre eine Rückkehr zu Rapid, doch Demir steht auch in Deutschland hoch im Kurs. Und das gleich bei vier Bundesligisten: RB Leipzig, Frankfurt, Leverkusen und allen voran Dortmund. Demir wäre nicht der erste Jungstar, der beim BVB den Durchbruch schafft.