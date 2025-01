England-Star soll Dortmund vor dem Absturz retten

Manchester-United-Star Marcus Rashford soll Borussia Dortmund unter die Arme greifen.

Borussia Dortmund schlittert immer tiefer in die Krise! Nach 18 Spieltagen durfte der vorjährige Champions-League-Finalist in der Sieger über erst sieben Siege jubeln - genauso viele Niederlagen kassierten die Borussen auch. Die Mannschaft von Coach Nuri Sahin hält deshalb zurzeit auf Platz zehn in der Tabelle an. Von der Spitze ist man mittlerweile zwanzig Punkte entfernt. Dortmund ist auf eine schnelle Rettung angewiesen, um sich zumindest für einen der Europacup-Plätze zu qualifizieren. Diese dürfte man in England gefunden haben...

Medizin-Check am Donnerstag?

Denn laut "Sport Bild" soll Manchester-United-Star Marcus Rashford den BVB als Leihspieler aus der Misere befreien. Der linke Flügelstürmer kommt bei den Red Devils unter Neo-Coach Ruben Amorim kaum noch zum Zug. In den fünfzehn Partien seit Amtsantritt des Portugiesen stand der 27-Jährige lediglich dreimal von Beginn an auf dem Platz.

Die Tatsache, dass Rashford in Dortmund für den Rest der Saison mehr Spielzeit winkt, könnte also verlockend sein. Schon am Donnerstag soll der 60-fache englische Nationalspieler für den Medizin-Check nach Deutschland reisen.

Kostspielige Leihe

Allerdings könnte die Rashford-Lösung eine ganz schön kostspielige Sache für die Borussen werden. Der Engländer kassiert bei seinem jetzigen Arbeitgeber rund 400.000 Euro wöchentlich (ca. 1,6 Mio. Euro im Monat!), müsste bei einem Wechsel also mit einer Gehaltskürzung rechnen. Die 25 Mio. Euro (plus Boni), die man zuletzt durch den Verkauf von Donyell Malen an Aston Villa eingenommen hatte, dürften wohl unter anderem in den Hammer-Deal mit ManUnited fließen.