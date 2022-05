Fix: Hütter verkündet Gladbach-Aus im TV

Drama pur! Stuttgart jubelt im Finish über Liga-Verbleib Mega-Drama am letzten Spieltag! Der VfB Stuttgart erzielt in der Nachspielzeit den Siegestreffer zum 2:1 gegen Köln und fixiert damit den Liga-Verbleib! Hertha BSC muss in die Relegation. Leipzig sichert Champions League ab. Freiburg und Union Berlin spielen in der Europa League.