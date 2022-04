Haaland blockiert Adeyemi-Deal

Darum entscheidet Erling Haaland über die Zukunft von Salzburgs Karim Adeyemi.

Seit Monaten scheint der Adeymi-Deal nur noch eine Frage der Zeit – doch noch immer konnte zwischen Salzburg und Dortmund keine Einigung erzielt werden. Der BVB zeigt großes Interesse am 20-jährigen Bullen-Star, Salzburg fordert 40 Millionen Euro Ablöse – zu viel aus Sicht der Dortmunder.

Zumindest jetzt noch. Denn Adeyemi, Leader der heimischen Schützenliste (15 Saisontore), wäre beim deutschen Vizemeister ab Sommer als Sturm-Ersatz für Ex-Salzburger Erling Haaland eingeplant.

Der Norweger hat sich trotz zahlreicher Angebote aber noch nicht entschieden, wohin bzw. ob er im Sommer wechselt, lässt den BVB im Dunklen tappen.

Haalands Klausel ist nur noch bis 30. April gültig

Haaland hat in seinem bis 2024 andauernden Arbeitspapier jedenfalls eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Doch: Laut "Bild" ist die nur bis 30. April gültig. Sollte bis dann nichts unterschrieben sein, kann der BVB im Sommer so viel Ablöse verlangen, wie er will. Aktueller Marktwert des 21-Jährigen: 150 Millionen Euro. Ob das ein neuer Arbeitgeber finanzieren will, scheint fraglich …

Eine zeitnahe Lösung in der Causa Haaland zeichnet sich also ab – und das könnte Salzburg in die Karten spielen, helfen, den Adeyemi-Deal bald in trockene Tücher zu bringen. Salzburg-Sportboss Christoph Freund gibt sich gelassen: „Es gibt Gespräche, es gibt aber noch keine Einigung. Ob es die geben wird, weiß ich nicht. Wir sind aber ganz relaxed.“

Bullen-Sportboss Freund hofft noch auf Verbleib

Denn zum einen hat der dreifache deutsche Teamkicker in Salzburg noch zwei Jahre Vertrag, zum anderen sollen auch Liverpool und die Bayern Interesse an Adeyemi haben. Gänzlich ausschließen will Freund auch einen Verbleib in Salzburg nicht, wirbt: „Wir haben auch einen sehr spannenden Herbst vor uns. Also es kann auch für Karim spannend sein, dass er mit uns noch drei Monate Gas gibt und dann die Weltmeisterschaft spielt.“ Viel hängt von Haaland ab …