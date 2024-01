Ilzer vor Abgang in die deutsche Bundesliga?

Muss Vizemeister Sturm Graz um ihren Trainer bangen? Laut "kicker" soll Christian Ilzer nämlich ganz oben auf der Liste des deutschen Bundesligisten 1. FC Köln stehen.

Im aktuellen Transferkarussell der Trainerwelt sorgt Sturm-Graz-Coach Christian Ilzer für gehöriges Aufsehen. Laut dem "kicker" ist der 46-Jährige nun ins Blickfeld des 1. FC Köln geraten, die seit dem Rauswurf von Steffen Baumgart auf der Suche nach einem Nachfolger sind. Der Steirer Erfolgscoach hat sich besonders durch den ÖFB-Cup-Triumph und dem Vizemeistertitel im letzten Jahr international einen Namen gemacht. Sein Vertrag bei den "Blackies" läuft jedoch noch bis Sommer 2025.

Geißböcke in der Krise

Eine kostengünstigere Option und ein weiterer Top-Kandidat ist Matthias Kohler, der zuletzt beim FC Volendam in den Niederlanden aktiv war und seit Dezember vereinslos ist. Die Situation in Köln ist jedoch nicht zu unterschätzen. Der Verein befindet sich im Abstiegskampf, liegt auf Platz 17 mit nur zehn Punkten und teilt sich den Relegationsrang mit Mainz. Die Geißböcke haben zudem mit einer Transfersperre bis Winter 2025 zu kämpfen, was die Herausforderungen für den neuen Trainer zusätzlich erschwert. Die Sturm-Graz-Fans müssen daher mit bangen Herzen abwarten, ob ihr erfolgreicher Trainer Ilzer die Verlockung des Bundesliga-Nachbarn widerstehen kann und welche Wendungen das Trainerkarussell in Köln letztendlich nehmen wird. .

Jens Keller, Geschäftsführer Sport von FC Köln, hat bereits klargestellt, dass eine interne Lösung nicht in Betracht gezogen wird. Zudem sollen die Co-Trainer Pawlak und McKenna fest im Trainerstab bleiben. Trotz der aktuellen Herausforderungen sucht FC Köln einen Trainer, der sowohl kurzfristige Stabilität als auch langfristige Perspektive bieten kann. Winterliche Abgänge sind ausgeschlossen, und mögliche Zugänge beschränken sich auf Leihgeschäfte mit jungen Spielern. Im Falle eines Wechsels könnte Ilzer also auf zwei Landsleute, Florian Kainz und Dejan Ljubicic, treffen.