Krankheitswelle legt BVB völlig lahm

Eine Krankheitswelle bringt BVB-Coach Nuri Sahin zur Verzweiflung.

Alarmstufe Rot bei Borussia Dortmund! Mit einer 2:3-Niederlage gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen starteten die Borussen ins Jahr 2025, befinden sich zurzeit auf Platz acht in der Liga-Tabelle. Schuld an diesem Unglück ist vor allem die aktuelle Personallage des BVB - denn eine Krankheitswelle hat die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin erwischt.

So musste man sich der Werkself ohne Alexander Meyer, Emre Can und Nico Schlotterbeck sowie Ramy Bensebaini und Waldemar Anton stellen. Darüber hinaus fehlte auch Niklas Süle wegen einer Knöchelverletzung auf dem Platz.

Sahin: "War wie ein schlechter Witz"

Bei Coach Sahin sorgt die Krisen-Situation für Verzweiflung: "Das war wie ein schlechter Witz. Ich hatte das Gefühl, dass ich jede Stunde eine neue Nachricht bekomme, dass ein Spieler ausfällt." Vor allem in der Verteidigung fehlt es dem BVB aktuell an Akteuren. Statt dem üblichen Training könne man sich momentan nur "in Kleingruppen" vorbereiten.

Eine Besserung bis zum nächsten Liga-Auftritt ist unwahrscheinlich. Denn bereits am Dienstag (18.30 Uhr, live Sky) sind ÖFB-Star Marcel Sabitzer und Co. gefragt. Gegen Abstiegs-Kandidaten Holstein Kiel geht es wieder ans Punktesammeln - vermutlich wieder mit einer Notlösung auf dem Platz. "Es geht allen sehr schlecht. Riesige Hoffnung habe ich nicht. Schlotti, Emre, Waldi - das sind harte Hunde, die würden immer spielen. Aber es ging gar nichts", beklagte sich Sahin.