Marsch muss im Hit gegen Dortmund liefern

Am Samstagabend steigt das Topspiel der 11. Runde: RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund! Leipzig-Coach Jesse Marsch steht in der Kritik, braucht einen Befreiungsschlag.

In der Meisterschaft hinken die Leipziger mit nur vier Siegen aus den ersten 10 Spielen als Achter weit hinter den Erwartungen her, in der Champions League haben die Bullen schon zwei Spiele vor Schluss keine Chance mehr auf das Achtelfinale.

Die Kritik an Trainer Jesse Marsch wird lauter. „Ich finde es problematisch, dass kein System erkennbar ist, wann, wer und warum von Beginn an aufgestellt wird“, betont Legende Lothar Matthäus bei Sky. Schon am Samstag im Hit gegen Dortmund (ab 18:30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) steht Marsch unter Druck, nur ein Heimsieg zählt. „Wir freuen uns auf das Spiel, wissen, dass wir punkten müssen“, meint der US-Coach.

Den gegen den Tabellen-Zweiten ­defensive Personalsorgen plagen: Neben Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann verletzte sich gegen Paris auch noch Abwehrboss Willi Orban. Daheim gewann Leipzig die letzten drei ­Liga-Spiele, Dortmund reist mit vier Liga-Dreiern in Serie an.