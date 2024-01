»Meisterkusen« nimmt Kurs auf ersten Titel

Weihnachtsmeister Bayer Leverkusen startet morgen (15.30 Uhr/live Sky) mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg in die verbleibenden 18 Runden.

Die Elf von Erfolgstrainer Xabi Alonso ist in dieser Saison nicht zu bremsen und führt bereits seit dem 6. Spieltag ununterbrochen die Tabelle an. Dran soll sich auch am Samstag in Augsburg nichts ändern (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker)Von möglichen 48 Punkten sammelte die „Werkself“ 42 Zähler und blieb dabei gänzlich ungeschlagen (13 Siege, drei Remis). Dreimal holte Rekordmeister Bayern nach 16 Spielen 42 Punkte. Am Ende der jeweiligen Saison sprang immer der Meistertitel heraus. Die Anzeichen auf den ersten Leverkusen-Titel verdichten sich dadurch.

Thorup: »Bayer ist eines der besten Teams«

Doch die Hausherren aus Augsburg sind nicht zu unterschätzen. Zwar stehen die Fuggerstädter als Tabellenelfter nur acht Punkte über dem Strich, doch wenn es darum geht, wie man die Schwarzroten besiegt, haben sie durchaus eine Ahnung. In der vergangenen Saison glückte ihnen dies nämlich in beiden Duellen (2:1 auswärts, 1:0 daheim). Aktuell zeigt die Formkurve aber eher nach unten. Nur eines von den letzten sieben Liga-Spielen konnte die Elf von Coach Jess Thorup für sich entscheiden. „Bayer ist eine der spielerisch besten Mannschaften. Aber im Fußball ist alles möglich“, geht der Däne angriffslustig in das Duell mit dem Spitzenreiter.

Nach Boniface-Ausfall: Schick soll es richten

Ausgerechnet zum Jahresauftakt plagen das Sensationsteam jedoch personelle Probleme. Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou, Amine Adli und Victor Boniface sind alle für den Afrika-Cup (13. Jänner bis 11.Februar) nominiert. Besonders bitter: Letzterer hatte sich im Training der nigerianischen Nationalmannschaft eine schwere Leistenverletzung zugezogen und wird in den nächsten Tagen operiert. Die Folge: Ausgerechnet der erfolgreichste Topscorer der „Werkself“ (10 Treffer) fällt bis Anfang April aus. Immerhin: Auf der Mittelstürmer-Position kann Alonso wieder auf Patrick Schick setzten, der sich nach seiner Adduktoren- und Wadenverletzung mehr und mehr zurück in Form spielt. Gegen Dortmund bereitete er direkt nach seiner Einwechslung das 1:1 vor und Bochum schenkte er als vorweihnachtliches Geschenk gleich drei Treffer ein.