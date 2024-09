× O'zapft is! Bayern feiern nach 5:0-Kantersieg auf der Wiesn

Nach dem eindrucksvollen 5:0 gegen Werder Bremen ging es für Harry Kane und Co. direkt aufs Oktoberfest. Trainer Kompany gab seinen Schützlingen grünes Licht zum Feiern. Nach sechs Siegen in sechs Pflichtspielen gibt es für den Rekordmeister allen Grund zum Anstoßen.

Besonders Michael Olise hat sich die eine oder andere Maß verdient. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen führte der Flügelspieler die Münchner quasi im Alleingang zum Erfolg. „Michael war eine konstante Gefahr“, lobte Stürmerstar Kane den 22-Jährigen. „Er hat eine tolle Mentalität und will sich immer verbessern.“

Bayern trafen 20 Mal in den letzten drei Spielen

Nach dem 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb vergangene Woche setzten die „torrauschigen“ Bayern noch eines drauf. In den letzten drei Spielen erzielte der Rekordmeister 20 Tore. „Wir sind wieder in unserer Spur“, so Kompany. Am Sonntag ging’s mit Partnerinnen auf die Wiesn – ein besonderer Tag auch für Sportvorstand Max Eberl, der seinen 51. Geburtstag feierte: „Nach so einem Sieg trägt man die Lederhose natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken.“

Gewohntes Bayern-Bild beim Wiesn-Besuch

Vor einem Jahr kamen die Bayern mit einem 7:0 gegen Bochum auf die Wiesn und lachten – da noch unter Trainer Thomas Tuchel – von der Tabellenspitze punktegleich mit dem späteren ungeschlagenen Meister Leverkusen (beide 13).

Dieses Jahr zeigt sich ein wieder ein gewohntes Bild – es scheint, als wären die alten Machtverhältnisse wieder hergestellt. Die Bayern sind mit 12 Punkten alleiniger Spitzenreiter. Und nächsten Samstag kommt Leverkusen in die Allianz Arena.

Die Werkself steht in Sachen Titelverteidigung unter Druck. Die Bayern sollten bis dahin aber ihren Rausch ausgenüchtert haben.