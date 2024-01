Rapid: Kehrt Trimmel zurück nach Hütteldorf?

Nach zehn Jahren beim 1. FC Union Berlin könnte für Christopher Trimmel dieser Weg nun zu Ende gehen. Eine Rückkehr nach Hütteldorf scheint nun möglich.

Im Sommer läuft der Vertrag des ÖFB-Legionärs im deutschen Hauptstadtklub ab. Seit seinem Wechsel zu den Eisernen 2014 hat der 36-jährige viel mit dem Verein erlebt: Vom Aufstieg in die Bundesliga 2019 bis hin zu seinem Champions-League-Debüt 2023. Im vergangenen Jahr musste der Kapitän jedoch von seinem Stammplatz abtreten. Mit dem Neuzugang Josip Juranović im letzten Winter wurde die Mannschaft durch ein jüngeres Talent verstärkt.

Hofmann: „Immer willkommen“

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann, der Trimmel aus gemeinsamer Zeit bei den Grün-Weißen gut kennt, meint: "An mir wird es nicht liegen, sondern an Trimbo. Wenn er das möchte, ist er natürlich immer willkommen bei uns. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch. Genau das, was wir immer wieder suchen." Bei der 125-Jubiläumsfeier des SK Rapid sagt der Burgenländer dazu nur: "Schau ma mal."

Trimmels Vertrag läuft im Sommer aus, dann wäre der Verteidiger ablösefrei zu haben. Union wird dem ÖFB-Teamspieler jedenfalls keine Steine in den Weg legen: Offenbar wäre der deutsche Bundesligist sogar bereit, seinen dienstältesten Profi schon im Winter zum Nulltarif ziehen zu lassen.