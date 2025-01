Revolution bei VAR: Schiris erklären ihre Entscheidungen live

Die deutsche Bundesliga startet eine Testphase für mehr Transparenz: Schiedsrichter werden künftig ihre Entscheidungen beim Videobeweis per Lautsprecher im Stadion erklären.

In der ersten und zweiten deutschen Fußball-Bundesliga werden Schiedsrichter künftig per Lautsprecher im Stadion Entscheidungen des Videobeweises erklären. Das Pilotprojekt wird zunächst in neun Arenen getestet und soll die Transparenz für Zuschauer erhöhen. Die Testphase startet am Wochenende, unter anderem bei den Spielen Bayern München gegen Holstein Kiel und Leverkusen gegen Hoffenheim.

Ziel: Mehr Transparenz durch Durchsagen

„Wir wollen das VAR-System besser und transparenter machen“, sagte Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München und Mitglied der Kommission „Fußball“ der Deutschen Fußball Liga (DFL). Das sogenannte „Public Announcement“ wurde von der DFL in einem neunköpfigen Gremium beschlossen.

So funktioniert das System

Schiedsrichter nutzen bereits eine Funkverbindung, um mit ihren Assistenten auf dem Spielfeld und den Videoassistenten in Köln zu kommunizieren. Künftig können sie diese Verbindung für Lautsprecherdurchsagen direkt in den Stadien freischalten, um ihre Entscheidungen den Fans zu erklären.