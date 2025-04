So läuft bei DAZN die legendäre Samstagskonferenz ab

Ab der kommenden Saison 2025/26 läuft die Bundesliga-Konferenz auf dem Streaming-Dienst DAZN. Dieser hat sein Konzept für die Übertragung gezeigt.

Damit zeigt zum ersten Mal nach vielen Jahren Sky nicht mehr die legendäre Konferenz. Sie übertragen dafür alle Einzelspiele am Freitag und Samstag. DAZN hat dafür, wie schon erwähnt, die Konferenz und alle Sonntagsspiele im Programm.

Das Debüt bei DAZN wird am 23. August gefeiert. Die Vorberichterstattung startet um 14:30 Uhr. Bei Sky beginnt diese schon um 14 Uhr.

Live aus dem Stadion

Ein Studio wird es dafür nicht geben, sondern die Moderatoren und Experten werden jede Woche aus einem anderen Stadion berichten. Der Bezahldienst hat dafür das Motto "Unser Studio ist das Stadion" ausgerufen.

Der Vorbericht wird die klassischen Punkte beinhalten, wie etwa Taktikanalysen. Vor der Kamera werden die bekannten DAZN-Gesichter Daniel Herzog, Sami Khedira, Seb Kneißl und Tobias Schweinsteiger stehen. Die Kommentatoren übernehmen kurz vor Anpfiff.

Topspiel bleibt bei Sky

Ab ca. 17:30 Uhr übernehmen wieder die Moderatoren und Experten das Wort. Die Nachbesprechung der Konferenz wird bis 18:30 Uhr gehen. In dieser Sendung werden die Zusammenfassungen aller Spiele der Konferenz und die Reaktionen der Protagonisten gezeigt.

Die Highlights landen kurz nach Abpfiff direkt auf der DAZN-App. Die Spiele können sogar in Re-Live wieder angeschaut werden. Das Gleiche gilt auch für das Topspiel am Samstag, welches ab 18:30 Uhr auf Sky läuft. DAZN-Kunden können das Spiel auch in Re-Live sich nochmal anschauen.