Tabellenführer Leverkusen empfängt Gladbach

Bayer Leverkusen verteidigt am Samstag seine Unbezwingbarkeit in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Die Elf von Trainer Xabi Alonso hat im rheinischen Derby Heimrecht (18.30 Uhr, oe24-Liveticker), die Tabellenführung ist auch bei einer Pleite vorerst nicht in Gefahr.

Die Leverkusener, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren haben, müssen zwar aufgrund des Afrika-Cups und diverser Verletzungen einige Stammspieler vorgeben. In den bisherigen zwei Partien seit der Winterpause wurde dieses Handicap durch das Glück später Siege wettgemacht. Am Samstag soll es Gladbach-Spezialist Patrik Schick richten. Der Stürmer, der in seinem 100. Bundesliga-Match sein 50. Tor anvisiert, hat in den letzten vier Begegnungen mit der Borussia immer getroffen. Lainer fit, Wöber fehlt Bei den Gästen hatte zuletzt ÖFB-Legionär Stefan Lainer nach einer Krebserkrankung sein Comeback gegeben, dafür hatte Maximilian Wöber krankheitsbedingt gefehlt. Letzterer befindet sich noch im Aufbautraining, sein Einsatz ist daher fraglich. Gladbach-Coach Gerardo Seoane hat bei seiner Rückkehr nach Leverkusen großen Respekt vor Bayer. "Es ist bislang noch keinem Gegner gelungen, diese starke Mannschaft zu bezwingen - und das hat seine Gründe. Sie sind sehr hungrig und glauben immer bis zum Abpfiff an sich", so der Schweizer. "Es wird eine Top-Performance von unserer Seite und von der anderen Seite eine etwas weniger gute Leistung benötigen."