Thomas Tuchel: ''Es kotzt mich an!''

Thomas Tuchel zu einer möglichen titellosen Saison: ''Es kotzt mich an!''

Trainer Thomas Tuchel verspricht mehr Siege des Bayern München in der kommenden Saison, unabhängig vom Ausgang des Meisterfinales am Samstag. Kurz vor dem Anpfiff der entscheidenden Partie beim 1. FC Köln äußerte Tuchel bei Sky seine Abneigung gegen Niederlagen: "I hate to lose" ("Ich hasse es, zu verlieren"). Der Ehrgeiz beim Rekordmeister werde in der Spielzeit 2023/24 "ungebrochen" sein, betonte der Trainer. Tuchel ist fest entschlossen, das Ziel zu verfolgen, mehr Spiele zu gewinnen und eine größere Stabilität zu erreichen. Er ist zuversichtlich, dass dies gelingen wird: "Und das werden wir auch hinbekommen", fügte Tuchel selbstbewusst hinzu. "Es kotzt mich an. Das darf man nicht sagen am Samstagnachmittag, aber es ist so."