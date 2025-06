Top-Transfer: Bellingham wechselt zu Dortmund!

Jetzt ist es fix! Borussia Dortmund bestätigt den Transfer-Hammer: Es geht um einen Namen, der Fans bereits bestens bekannt ist.

Nun ist es offiziell: Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Jobe Bellingham (19) gesichert! Der 19-jährige Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham wechselt vom AFC Sunderland in den Ruhrpott. Für die Engländer soll es eine Rekordablösesumme sein: 33-Millionen Euro Basisbetrag soll Bellingham laut Transfer-Guru Fabrizio Romano kosten. Die Summe soll sich auch um 5 Millionen Euro Boni erhöhen und Sunderland soll zudem eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung erhalten.

Soll in Fußstapfen treten

Der englische Youngster gilt als riesiges Talent im Mittelfeld und soll in die Fußstapfen seines großen Bruders treten, der bei den Schwarz-Gelben zur Weltklasse reifte und anschließend im Sommer 2023 nach drei Saisons zu Real Madrid wechselte.

BVB schwärmt von Bellingham

Dortmunds Bosse sind vom Neuzugang hellauf begeistert! Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (48) lobt das "außergewöhnliche Talent" und die "bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz" des Youngsters. Sportdirektor Sebastian Kehl (45) geht sogar noch weiter und nennt den jüngeren Bellingham eine "absolute Führungspersönlichkeit" trotz seines jungen Alters.

Aufstiegsheld

Für den AFC Sunderland lief der junge Engländer in der vergangenen Saison insgesamt 43-mal in der Championship (zweithöchste englische Liga) auf. Er war maßgeblich am Aufstieg für die "Black Cats" in die Premier-League beteiligt und kam dabei auf 4 Tore und 3 Vorlagen.