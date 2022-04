Union schraubt sich vor Köln im Kampf um Europa

Der 1. FC Union Berlin hat im Rennen um einen Europacup-Startplatz einen wichtigen Heimsieg gefeiert.

Der Hauptstadt-Club setzte sich am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durch. Damit zogen die Berliner in der Tabelle um einen Punkt an den Rheinländern vorbei auf Platz sieben. Taiwo Awoniyi machte den Sieg der Unioner, bei denen Christopher Trimmel durchspielte, in der 49. Minute mit seinem zwölften Saisontreffer perfekt.

Die Kölner mussten auf ihren erkrankten Torjäger Anthony Modeste verzichten. Dejan Ljubicic und Florian Kainz wurden in der 67. Minute ausgetauscht, Louis Schaub kam in der 83. Minute aufs Feld.