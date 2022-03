Wirbel um Haaland-Trip nach München

Erling Haaland sorgt mit einem Ausflug nach München für Wirbel in Dortmund.

Knapp 630 Kilometer und sieben Stunden Fahrzeit trennen Dortmund und München. Nicht gerade ein Spaziergang, schon gar nicht angesichts der Rivalität zwischen den beiden Klubs. Kein Wunder also, dass die Alarmglocken schrillen, wenn ausgerechnet der Toptorjäger des BVB am trainingsfreien Tag mitten in München auftaucht.

Norweger nach dem Mittagessen gesichtet

So geschehen am vergangenen Dienstag Nachmittag in der Maximilianstraße, einer berühmten Einkaufsmeile. Erling Haaland spazierte an der Seite einer unbekannten Begleiterin aus dem Restaurant "Brenner", zeigte Fotografen gut gelaunt das Victory-Zeichen. War der von halb Europa umworbene Superstar gar zu Transferverhandlungen mit den Bayern in München?

Wegen Muskelfaserriss in ärztlicher Behandlung

Dortmund-Fans können aufatmen: Laut Informationen der Bild-Zeitung war Haaland aus medizinischen Gründen vor Ort. Der 21-Jährige laboriert seit dem 3:2-Sieg in Hoffenheim am 22. Jänner an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. In München soll Haaland zur Behandlung gewesen sein - mit Einwilligung Dortmunds. Zuletzt kehrte er zwar wieder auf den Trainingsplatz zurück, doch ein Einsatz am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Mainz ist fraglich.

Fraglich ist auch nach wie vor, in welchen Farben Haaland kommende Saison auf laufen wird. Der Norweger und sein Berater Mino Raiola sollen Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und Barcelona vorliegen haben. "Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen klären", erklärte Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke.