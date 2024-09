Deutscher Fußball-Weltmeister putzt Moschee in Istanbul

Ein Video der DFB-Legende sorgt im Internet für Aufsehen.

Mesut Özil (35) genießt seine Fußball-Pension in der Türkei, der Heimat seiner Eltern. Zuletzt sorgte er mit einer spektakulären Body-Transformation für Schlagzeilen. Die ehemalige Nummer 10 von Real Madrid sieht aktuell wie ein Kandidat für die Mister-Universum-Wahl aus.

© x

Als Muskelpaket sorgt er in den sozialen Netzwerken, wie auch mit seiner politischen Gesinnung, immer wieder für Aufstehen.

So auch mit dem jüngsten Video, dass nun auf der Plattform X zu sehen ist. Mit einem Staubsauger in der Hand nutzt Özil seine neu gewonnene Muskelkraft und saugt den Teppich in der Şemsi Ahmed Paşa-Moschee in Istanbul – im T-Shirt und weißen Tennissocken. Für den vielfachen Fußball-Millionär und gläubigen Moslem eine Selbstverständlichkeit.