× Dieser Superstar soll Lewandowski bei den Bayern ersetzen

Nach der Verpflichtung von Sadio Mané soll nun der nächste Superstar nach München wechseln.

Am 5. August startet der FC Bayern München mit dem Spiel gegen Europa-League-Sieger Frankfurt in die neue Saison. Knapp vier Wochen vor Bundesliga-Start feilt der Serienmeister noch immer am Kader – das größte Fragezeichen gibt es dabei weiterhin im Sturm.

Robert Lewandowski will die Bayern bekanntlich verlassen, in den Verhandlungen mit dem FC Barcelona konnte bisher aber noch keine Einigung erziel werden. Dennoch sehen sich die Münchner natürlich bereit um einen Ersatz um.

Bayern haben Interesse an Kane

Wie der „kicker“ berichtet, haben die Bayern dabei Superstar Harry Kane im Blick. Der Engländer würde perfekt ins Anforderungsprofil des Rekordmeisters passen: Der 28-Jährige ist ein echter Knipser und erzielt jedes Jahr Tore am Fließband. Ein Wechsel in diesem Sommer wird aber dennoch schwierig.

© Getty ×

Kane steht bei Tottenham noch bis Juni 2024 unter Vertrag, sein Marktwert wird aktuell auf 90 Millionen Euro gesetzt. Realistischer erscheint ein Wechsel im nächsten Sommer. Dann könnten die Spurs gezwungen sein, ihren Superstar zu verkaufen, um doch noch einmal eine Ablöse zu erzielen, bevor der Vertrag des Engländers ausläuft.