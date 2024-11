Dortmund plant Bellingham-Hammer

Borussia Dortmund und Jude Bellingham – das war ein wahrer Erfolgsgarant! Jetzt will der BVB offenbar die nächste Bellingham-Story schreiben und soll ein Auge auf Jobe Bellingham, den jüngeren Bruder von Jude, geworfen haben.

Dortmund steckt nach der 1:3-Niederlage am Samstag gegen Mainz weiter tief in der Krise. Über eine Stunde lang musste die Mannschaft von Nuri Şahin nach dem Platzverweis für Emre Can in Unterzahl spielen – und verlor dadurch weiter an Boden. Doch während auf dem Platz die Probleme weiter wuchern, arbeiten die BVB-Bosse hinter den Kulissen bereits an Verstärkungen für die Winter-Transferperiode.

Auch Glasner-Klub streckt Fühler aus

Ein Spieler, der dabei immer mehr in den Fokus rückt, ist Jobe Bellingham. Der 19-jährige Bruder von Jude Bellingham, der in Dortmund große Fußstapfen hinterlassen hat, soll laut Berichten der „Sun“ ein heißer Kandidat für den BVB sein. Seit Sommer 2023 kickt der 19-Jährige für den AFC Sunderland in der Championship und hat sich rasant entwickelt. Der Zweitliga-Klub soll daher rund 20 Millionen Pfund (24 Mio. Euro) Ablöse für ihn verlangen.

Laut der „Sun“ hatte der BVB geplant, den 19-Jährigen am vergangenen Mittwoch bei dem Spiel gegen Preston North End (0:0) mit einer Delegation von Scouts zu beobachten. Da Bellingham jedoch im vorherigen Match gegen die Queens Park Rangers (0:0) nach einem groben Einsteigen gegen Zan Celar vom Platz gestellt wurde, sagte Borussia Dortmund die Reise ab. Doch nicht nur der BVB, auch Premier-League-Klubs sollen an dem Youngster interessiert sein. Unter anderem werden Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner und der FC Brentford als potenzielle Interessenten genannt.