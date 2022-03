Dortmund plant große Schlussoffensive

Für Borussia Dortmund zählt am Sonntag beim 1. FC Köln nur ein voller Erfolg.

Wie ein Meisteranwärter hat Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga zuletzt wahrlich nicht agiert. Der BVB verkürzte aber immerhin den Abstand zum FC Bayern München auf vier Punkte. Ein weiterer Erfolg am Sonntag (19.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in Köln könnte den Glauben an eine erfolgreiche Aufholjagd verstärken. „Wir sollten versuchen, den Trend fort­zusetzen“, sagt Trainer Marco Rose. Dass nach dem Duell beim aktuellen Siebenten FC Köln eine Länderspielpause ansteht, kommt der personell gebeutelten Borussia gerade recht. Die Auszeit hilft, um zuletzt fehlende Leistungsträger wie Marco Reus, Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Manuel Akanji für den Endspurt voll fit zu bekommen. Sieben Spiele werden nach jenen von diesem Wochenende noch ausständig sein.

Am 23. April steigt das Duell beim FC Bayern

„Wir haben in Köln ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust, danach Leipzig und irgendwann fahren wir noch nach München. Es ist wichtig, dass wir uns um uns kümmern. Das ist jetzt keine Floskel und es muss auch keiner von Tiefstapelei reden“, betont Rose. Am 23. April kommt es in München zum direkten Duell, danach sind noch drei Runden zu spielen. Rose: „Es ist bei uns immer wieder wichtig, den Finger in die Wunde zu legen und Nachhaltigkeit einzufordern. Nicht, weil ich denke, wir werden zu schnell bequem, sondern weil ich einfach möchte, dass wir die nächste Stufe zünden. Wir wollen das Bestmögliche aus den acht Spielen herausholen.“

Haaland steht heute vor Rückkehr in die Startelf

Die Hoffnungen ruhen dabei natürlich auf Erling Haaland. Der Torjäger könnte heute sein Startelf-Comeback feiern.