Dortmund will 50 Millionen Euro für Superstar

Das internationale Transferkarusell nimmt langsam Fahrt auf. Ein Star von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund könnte es für 50 Millionen Euro nach Italien ziehen.

In der abgelaufenen Saison spielten sich einige Dortmund-Stars in das internationale Rampenlicht. Das weckt auch Begehrlichkeiten. Jetzt soll sogar Juventus Turin an einem Star des deutschen Traditionsvereins Interesse bekundet haben.

Das Mann der Begierde kickte vor wenigen Jahren noch in der österreichischen Bundesliga bei Red Bull Salzburg: Karim Adeyemi. Der deutsche Offensivspieler hat vor kurzem seinen Berater gewechselt und wird nun von der Agentur EPIC SPORTS vertreten, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Preisschild für Adeyemi

Der 22-Jährige soll auch dem FC Chelsea angeboten worden sein. Doch dem Bericht zufolge soll der BVB eine extrem hohe Schmerzgrenze haben. Die Verantwortlichen in Dortmund sollen nicht bereit sein Adeyemi unter 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Noch dazu setzt auch Neo-Coach Nuri Sahin auf den Flügelspieler.

Bislang dürfte Juventus kein Angebot abgegeben haben, das Transferfenster ist aber noch über einen Monat offen. Bis dahin kann es noch viele Spekulationen geben.