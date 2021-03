Droht Dortmund Haaland-Abgang ohne CL?

Ohne Startplatz in der Champions League könnte Starstürmer Erling Haaland das Weite suchen.

Eine Champions-League-Saison ohne Borussia Dortmund? Ein ungewohntes Szenario. Doch solch ein Szenario droht dem BVB erstmals seit sechs Jahren wieder.

Am Wochenende kommt es zum Showdown um die Champions League. Adi Hütter kommt am Ostersamstag (ab 15:30 im sport24-LIVE-Ticker)mit seinen Frankfurtern als Tabellenvierter in den Signal Iduna Park. Eine Partie mit höchster Brisanz! Sollte es den Südhessen gelingen in Dortmund zu siegen, lägen sie bereits sieben Punkte vor den Schwarz-Gelben, die die Königsklasse dann so gut wie abhaken müssten.

Die Folgen mit denen Dortmund zu kämpfen hätte wären fatal. Dem BVB würden ganze 30 Mio. Euro entgehen. Unter anderem durch fehlende Zuschauereinnahmen wegen der Pandemie kalkuliert man beim BVB ohnehin schon mit einem Minus von 75 Mio in dieser Saison.

Flüchtet Haaland ohne Champions League?

Desweiteren könnte ohne Teilnahme an der Königsklasse die Flucht einiger Stars drohen. Ergeizling Haaland (20/Vertrag bis 2024) oder Jadon Sancho (21/Vertrag bis 2023) könnten dann den Verein verlassen.

Laut Infomationen der "Bild" rufenb die Dortmunder mindestens eine Ablöse von 150 Mio. Euro auf. Auch bei Sancho wäre der BVB wohl erst ab einer dreistelligen Summe gesprächsbereit.

Watzke beruhigt die Gemüter

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (61/verlängerte gerade bis 2025) kann jedoch die Fan-Gemüter vorerst beruhigen, Notverkäufe seien ausgeschlossen: „Egal, ob wir Champions League spielen oder nächste Saison in der Conference League vertreten sind, die aktuelle und die nächste Saison sind bereits komplett durchfinanziert.“

Fakt ist aber auch: Ohne Möglichkeit sich auf höchster europäischer Ebene zu präsentieren könnte der BVB bei potenziellen Neuzugängen einiges an Reiz verlieren.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel immer noch erreichen werden“, sagt Watzke. Andernfalls droht dem BVB aber ein Horror-Szenario.