Endspurt im Rennen um die Königsklasse

Wolfsburg-Coach Oliver Glasner will am Sonntag endlich seinen ersten Sieg über RB Leipzig feiern - Dortmund kann mit einem Sieg in Mainz die Königsklasse fixieren.

Fünf Pflichtspiele, zwei Niederlagen (DFB-Pokal) und drei Unentschieden (Liga) – Oliver Glasner konnte noch nie gegen RB Leipzig gewinnen. Diesen Fluch will der Coach am Sonntag (ab 20:30 im Sport24-Liveticker) mit dem VfL Wolfsburg beenden. „Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Leipzig, das Spiel dort zu gewinnen. Auch, wenn wir wissen, dass es nicht einfach wird“, sagt Glasner. Mit einem Erfolg wäre die Teilnahme an der Champions League so gut wie fix.

Glasner: „Wir haben Selbstvertrauen und eine gute Ausgangsposition, daher sprechen viele Dinge dafür, dass wir mit breiter Brust dorthin fahren.“

Bullen nach Pokal-Debakel mit viel Frust

Auf der Gegenseite will sich Leipzig nach der 1:4-Schlappe im DFB-Pokal-Finale rehabilitieren. Die Bullen könnten außerdem den Vizemeistertitel fixieren. „Wir werden das sacken lassen, analysieren und uns auf das Ligaspiel gegen Wolfsburg vorbereiten, aber das ist natürlich nicht so leicht“, so Trainer Julian Nagelsmann.

Dortmund mit Titel nach Mainz

Pokal-Triumphator Borussia Dortmund könnte die Saison mit einem "schwarz-gelben" Happy End abschließen. Der BVB spielt momentan in bestechender Form auf, die letzten fünf Liga-Partien entschied Dortmund allesamt für sich. Jetzt trennt die Truppe von Coach Edin Terzic nur noch ein Sieg vom anvisierten Champions-League-Platz vier. Am vorletzten Spieltag treffen Haaland und Co. nun auf Mainz 05 (ab 18 Uhr im Sport24-Liveticker). Angesichts der kurzen Spielpause nach dem kräftezehrenden Pokal-Fight könnte Terzic die Rotationsmaschine anwerfen. „Das ist sicherlich denkbar“, sagte BVB-Trainer bei der Pressekonferenz.

Auch in Mainz ist die Freude groß: Ex-Liefering-Trainer Bo Svensson führte seinen Klub erfolgreich aus dem Abstiegskampf. Seit neun Spielen ist Mainz unbesiegt, eine so lange Serie hatte der FSV zuletzt 2014, als das Team saisonübergreifend neun Spiele am Stück nicht verlor. Innerhalb einer Saison ist diese Ungeschlagen-Serie sogar schon jetzt ein neuer Vereinsrekord.