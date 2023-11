Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica neuer Trainer von Union Berlin

Der deutsche Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Kroaten Nenad Bjelica als neuen Trainer verpflichtet.

Der ehemalige Coach von Austria Wien und WAC folgt auf den freigestellten Urs Fischer, wie der auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Club des Österreichers Christopher Trimmel am Sonntag mitteilte. Bjelica trainierte bis Mitte Oktober den türkischen Erstligisten Trabzonspor, weitere Stationen als Coach waren unter anderem Dinamo Zagreb und Lech Posen.

Schon am Mittwoch steigt Bjelicas Debüt bei Union, in der Champions League geht es gegen Braga. Der Kroate übernimmt die Hauptstädter am sportlichen Tiefpunkt: seit 15 Spielen ohne Sieg, Tabellenvorletzter, mitten im Abstiegskampf.