FC Bayern ändert heimlich Logo – Fans sind entsetzt

Das neue Logo des deutschen Rekordmeisters kommt bei den Fans nicht gerade gut an.

Mitten in der Saison hat der FC Bayern München am Donnerstag still und heimlich sein Logo (leicht) geändert. Das legendäre Vereinswappen bekam einen neuen Anstrich – die Vereinsfarben Rot und Blau erstrahlen nun etwas heller.

© Footy Headlines ×

Obwohl es sich nur um eine minimale Änderung handelt, reagierten zahlreiche Fans in den sozialen Medien entsetzt. „Ist das ein Witz?“, schreibt ein Anhänger, ein anderer meint: „Das sieht schrecklich aus.“ Ein weiterer Fan empört sich: „Das sieht beschissen aus.“ Nur vereinzelt sind auch positive Reaktionen zu lesen.

Inzwischen hat sich der Verein offiziell zum neuen Logo zu Wort gemeldet. „Der FC Bayern hat seine Farbpalette überarbeitet, um die digitale Barrierefreiheit zu verbessern.“ So sollen auch Menschen mit Sehbehinderungen oder Sehschwächen den Logo-Schriftzug lesen können.