FC Bayern: Diese Star-Trainer werden jetzt heiß gehandelt

Wer wird der Nachfolger von Thomas Tuchel? Drei prominente Kandidaten ragen bereits jetzt heraus.

Nach nicht einmal elf Monaten im Amt, einigten sich die Bayern und Thomas Tuchel auf das vorzeitige Ende ihrer Zusammenarbeit. Jetzt geht man bei den Bayern auf die Suche nach einem Nachfolger. In den Gängen der Säbener Straße sind dem Vernehmen nach große Namen der Trainerwelt zu hören. Besonders einer könnte für eine Mega-Überraschung sorgen.

Trotz Sprachbarriere - Zidane interessiert





Die Rede ist von Zinédine Zidane. Im Sommer 2021 zog sich der Franzose aus dem Trainergeschäft zurück. Seitdem liebäugelt „Zizou“ mit dem Posten des französischen Nationaltrainers, doch Weltmeistertrainer Didier Deschamps sitzt dort noch bis 2026 fest im Sattel. Laut der italienischen Zeitung Corriere dello Sport zeigt der ehemalige Real-Madrid-Trainer, der zwischen 2016 und 2018 drei mal in Folge die Champions League mit den Königlichen gwann, tatsächlich Interesse am Trainerjob in München. Schon vor der 0:1-Pleite bei Lazio Rom soll sich der deutsche Rekordmeister beim 51-Jährigen gemeldet haben. Interessanterweise betonte der dreifache Ex-Weltfußballer in der Vergangenheit stets, dass er nur Klubs trainieren werde, deren Landessprache er beherrscht. Deutsch gehört bisher nicht dazu. Trotz dieser Sprachbarriere scheint ihn Bayern aber zu reizen.

Mourinho besucht bereits Deutsch-Kurs

Ebenfalls hoch im Kurs steht Star-Trainer José Mourinho. Der Portugiese, der zweimal die Königklasse und die Europa League gewann, ist seit seiner Entlassung bei AS Roma Mitte Jänner wieder zu haben und bereit für neue Herausforderungen. Zudem hat der 61-Jährige bereits Top-Clubs in Portugal, Italien, Spanien und England trainiert – die Bundesliga fehlt noch in seiner beeindruckenden Laufbahn. Deutsch lernen soll er bereits.

Alonso: Als Meister zurück nach München?

Als dritter heißer Kandidat wird Xabi Alonso gehandelt. Der aktuelle Trainer von Bayer Leverkusen beendete einst seine Spielerkarriere in München. Der Spanier wird aber auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Mit den Reds holte Alonso die Champions League, die Fans wollen ihn als Nachfolger von Jürgen Klopp, der ebenfalls im Sommer als Trainer zurücktritt.