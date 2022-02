FC Schalke löst Vertrag mit Gazprom auf

Der FC Schalke 04 beendet die Partnerschaft mit Gazprom vorzeitig.

Dies teilt der Fußball-Zweitligist mit. Der Klub war aufgrund des Krieges in der Ukraine heftig in die Kritik geraten. "Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt. Die Vereinsführung ist zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können", so der Klub weiter.