Frankfurt-Stars sind sauer auf Hinteregger

Das Verhalten von ÖFB-Star Martin Hinteregger stößt Teilen von Frankfurts Mannschaft sauer auf. Es ist nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige mit Eskapaden auffällt.

Was bei den Eintracht-Kollegen gar nicht gut ankam: Am vergangenen Freitagmorgen fehlte Hinteregger die Verabschiedung jener Teamkollegen, die den Klub mit Saisonende verlassen – darunter auf "Hintis" ÖFB-Landsmann Stefan Ilsanker. Nachdem am Donnerstag zuvor ausgelassen mit den Fans der Titel in der Europa League gefeiert wurde, war er der einzige Abwesende. Bei Teilen der Mannschaft soll das laut BILD zumindest für Stirnrunzeln gesorgt haben.

Polizeieinsatz durch laute Party

Doch nicht nur das: Hinteregger soll auch in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen sein. Gegen Ende der Saison 2020/21 soll er in Frankfurts Quarantäne-Hotel, dem "Main Plaza" in Sachsenhausen so laut gefeiert haben, dass sogar einmal die Polizei anrücken musste. Auch Quarantäne-Regeln soll der 29-Jährige mehrfach gebrochen haben.

Ob das Hintereggers Kultstatus bei den Fans ins Wanken bringt?

Abseits seiner Partylaune kann man ihm sportlich wenig vorwerfen, in Frankfurt ist er am Rasen für stets vollen Einsatz bekannt und beliebt. Allerdings darf die Eintracht dank des Europa-League-Erfolgs kommende Saison in der Champions League starten. In der Königsklasse erwartet der Klub aber noch einmal höhere Maßstäbe – und das Hinteregger seinen Lebenswandel dementsprechend anpasst.