Glasner heizt den Fans ein

Der Frankfurt-Coach mimt am Mittwochmorgen einen Radiomoderator.

Statt Fußballplatz, Trainingspläne und Analysen heißt es am Mittwochmorgen (ab 7 Uhr): Mikrofon, Kopfhörer und „live on air“ für unseren Trainer-Export Oliver Glasner. Der Frankfurt-Coach übernimmt die Morgenshow des lokalen Radiosenders Hit Radio FFH.



Oliver Glasner – ein Mann, den nichts so leicht umhaut, auch wenn es ihn ‚mal umhaut‘! Er hat schon einige Male in seinem Leben bewiesen, dass er ein „Stehaufmännchen“ ist, wie z.B. bei einer Not-Operation wegen eines Hämatoms im Kopf (nach dem erfolgreichen EL Aufstieg in Bröndby 2011) oder zuletzt bei seinem Sturz am Neujahrstag mit seinem E-Roller, der mit einem Jochbeinbruch endete. Nur drei Tage später stand Glasner schon wieder auf dem Trainingsplatz. Kurz nach seinem Amtsantritt in Frankfurt lief es zunächst nicht nach Plan für den Ex-LASK-Coach. Doch mittlerweile hat er das Ruder rumgerissen und lacht in der Tabelle . Sein Erfolgsgeheimnis und andere private Fragen wird der 47-Jährige im Laufe der Sendung beantworten. Dazu gibt es ein best of seiner Lieblings-Songs - inklusive beliebter Austropop-Hits.

Die komplette Sendung mit Oliver Glasner hören sie hier