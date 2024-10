Horror-Crash von Leverkusen-Star Boniface

Der Mercedes krachte mit einem Lkw zusammen.

Am Samstagnachmittag schoss Victor Boniface (23) Bayer Leverkusen noch zum Sieg gegen Frankfurt, nur wenige Stunden später war der Nigerianer dann in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt.

Boniface war am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, als der Mercedes mit einem Lkw kollidierte. Der Leverkusen-Star saß dabei nicht am Steuer, sondern fuhr lediglich mit.

Boniface selbst postete auf Instagram Fotos und Videos des völlig zerstörten Autos. Dabei ist unter anderem auch ein Video seiner blutüberströmten Hand zu sehen.

Turbulente Woche

Sein Klub konnte aber bereits am Sonntag Entwarnung geben: „Es geht ihm gut.“ Der Stürmer habe lediglich leichte Verletzungen an der Hand.

Boniface hatte ohnehin schon keine leichte Woche hinter sich. Die Odyssee mit der nigerianischen Nationalmannschaft in Libyen und der anschließende Spielboykott hatten sichtbare Auswirkungen auf die Leistung des Mittelstürmers. Im Top-Duell mit Eintracht Frankfurt zeigte der 23-Jährige nicht seine beste Leistung und vergab in der neunten Minute sogar einen Foulelfmeter. Doch Trainer Xabi Alonso nahm seinen Top-Torjäger zunächst noch nicht aus dem Spiel - eine wichtige Entscheidung. In der 71. Minute gelang dem Stürmer der Siegtreffer zum 2:1.