Immobiliensuche vorbei: King Kane hat Mega-Villa im Visier

100-Millionen-Euro Stürmer Harry Kane ist weiterhin auf der Suche nach einer Bleibe. Nach fast drei Monaten Hotel-Leben ist der Engländer aber offenbar fündig geworden. Kostenpunkt für die Münchner Mega-Villa: Eine sechsstellige Monats-Miete!

Die Zeiten im Hotel haben für Harry Kane allem Anschein nach ein Ende. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge habe der Bayern-Star endlich ein Objekt im Münchner Nobel-Vorort Grünwald im Visier. Stolze 80.000 Euro Miete soll der englische Torjäger monatlich für sein Traumhaus hinblättern. Das luxuriöse Anwesen glänzt dabei aber nicht nur mit acht Schlafzimmer, sondern umfasst auch zwei Pools und ein Privatkino.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern residiert King Kane im Münchner Edel-Hotel "Vier Jahreszeiten". Wobei die Übernachtungskosten laut der englischen Sun bis zu 10.000 Euro pro Nacht betragen sollen. Die Gesamtausgaben für seinen Hotelaufenthalt belaufen sich Berichten zufolge bereits auf über eine Million Euro. Allerdings wird spekuliert, dass der deutsche Rekordmeister einen günstigeren Deal mit dem Hotel abgeschlossen hat.

Harry ist ein Familienmensch

In Bezug auf seine Wohnungssuche äußerte sich Kane nach dem 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim optimistisch: "Ich bin noch auf der Suche nach einem Haus, hoffentlich finde ich bis zur Winterpause eines." Auch Bayern-Kollege Thomas Müller hatte sich bezüglich Kanes Wohnungssituation geäußert. “Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln. Oder endlich ein Haus finden, das dazu passt, dass er die ganzen Hattrick-Bälle gut unterbringt", sagte er hinsichtlich der vielen Tore des 30-Jährigen.

In jedem Fall lebt Kane momentan meist getrennt von seiner Familie. Seine Frau Katie und seine vier Kinder sind laut "The Athletic" nur einmal pro Monat zu Besuch, was sich mit der neuen Villa ändern soll. Stets bei ihm sind momentan nur sein Vater und sein Bruder, sodass der Familienmensch Kane zumindest ein paar vertraute Gesichter um sich herum hat.