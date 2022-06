Leipzig angelt nach Xaver Schlager

Xaver Schlager soll bei den Bullen Konrad Laimer ersetzen.

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Wolfsburger Profi Xaver Schlager interessiert sein. Das berichteten der Pay-TV-Sender Sky und die "Bild". Der 24-jährige ÖFB-Teamspieler wechselte 2019 von Red Bull Salzburg zum VfL und steht in Wolfsburg noch bis 2023 unter Vertrag. Schlager könnte in Leipzig Nachfolger für seinen Landsmann Konrad Laimer werden.

Der Mittelfeldspieler will nach Angaben verschiedener Medien den Verein verlassen. Laimer wird seit einiger Zeit mit dem FC Bayern München und Manchester United in Verbindung gebracht.