Sabitzer-Rolle bei Dortmund weiterhin unklar

Wie geht es mit ÖFB-Star Marcel Sabitzer beim BVB weiter?

Auch in der deutschen Bundesliga geht es nach der Länderspielpause wieder los. Den Anfang machen am Freitagabend (20.30 Uhr, live DAZN) Borussia Dortmund und der FC St. Pauli. Dabei gilt es vor allem für Gastgeber Dortmund sich nach einer eher mittelmäßigen Liga-Anfangsphase zu beweisen. Welche Rolle dabei ÖFB-Star Marcel Sabitzer spielt, steht in den Sternen.

Verletzungssorgen beim BVB

Der sechste Tabellenplatz ist für Neo-Coach Nuri Sahin noch lange kein Grund die Alarmglocken läuten zu lassen. "Wir werden uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Zweifel nach sechs Spieltagen aufkommen zu lassen wäre fatal." Den BVB plagen allerdings zahlreiche Verletzungssorgen. Karim Adeyemi (Muskelfaserriss), Giovanni Reyna (Leistenzerrung) und Julien Duranville (Oberschenkel), sowie Yan Couto (Muskelverletzung), Maximilian Beier, Julian Ryerson und Niklas Süle (jeweils erkrankt) fallen aus.

Sahin: "Ob Sabi spielt kann ich nicht sagen."

Wie es indes mit Sabitzer aussieht, ist ungewiss. Der 30-Jährige wurde das letzte Mal am 22. September gegen Stuttgart in der Startaufstellung berücksichtigt. "Ob Sabi spielt, ob andere spielen, das kann ich nicht sagen. Wir haben einige Fragezeichen", so Sahin. Sabitzer bewies sich bei seinem Österreich-Einsatz mit einem Tor (Kasachstan) sowie zwei Assists (Norwegen). Das könnte sein Ticket zurück in die Startelf gewesen sein.