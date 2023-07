ÖFB-Star Marcel Sabitzer wechselt für 19 Millionen Euro vom FC Bayern zu Borussia Dortmund.

Die Spatzen pfiffen es bereits in den letzten Tagen von den Dächern, nun ist es fix: Marcel Sabitzer wird in Zukunft für Borussia Dortmund auf laufen. Noch am Sonntag nahm der ÖFB-Star an der Mannschafts-Präsentation des FC Bayern München teil, am Montag flog er bereits zum Medizincheck nach Dortmund. Beim BVB unterschreibt er einen Vertrag bis zum Jahr 2027. ""Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen", so der ÖFB-Star.

Starke Gehaltseinbußen

Interessanterweise hat der 29-Jährige einen Gehaltsverzicht akzeptiert, um diesen Wechsel zu ermöglichen. Beim deutschen Rekordmeister zählte Sabitzer mit einem Gehalt von 10 Mio. Euro zu den Spitzenverdienern. Da er unter Trainer Thomas Tuchel keine Rolle mehr spielte, war man in München froh, ihn von der Gehaltsliste streichen zu können.

In Dortmund wird Sabitzer laut "SPORT1" nun ein Salär um die 7,5 Millionen Euro erhalten, was den Wechsel erst möglich gemacht haben soll. Trotzdem wird er auch beim BVB zu den Top-Verdienern zählen, wie die Ruhr Nachrichten berichten.

Für Bayern hat sich der Transfer nicht nur wegen des eingesparten Gehalts gelohnt. Der Club konnte auch einen Gewinn erzielen, denn 2021 zahlten sie etwa 15 Mio. Euro für Sabitzer. Zwei Jahre später sollen sie nun rund 19 Mio. Euro inklusive Bonuszahlungen erhalten, berichten übereinstimmende Quellen.