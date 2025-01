Sahin vor Aus: ER soll jetzt BVB-Trainer werden

Nach der CL-Pleite in Bologna steht Nuri Sahin bei Borussia Dortmund endgültig vor dem Aus.

Borussia Dortmund steckt in der Mega-Krise. Der BVB verlor auch in der Champions League beim FC Bologna und damit zum 4. Mal in Folge. Trainer Nuri Sahin steht nun endgültig vor dem Aus - Boss Lars Ricken entzog dem Coach bereits im Interview nach dem Spiel die Job-Garantie.



Medienberichten zufolge soll es nun schnell gehen. Dortmund soll bereits heute Mittwoch das Sahin-Aus verkünden. Wer dem 36-Jährigen nachfolgen soll, steht noch nicht fest – einige interessante Kandidaten werden aber bereits gehandelt.

Kommt Roger Schmidt?

Während zunächst Sandro Wagner und Erik ten Hag als Favoriten galten, soll nun Roger Schmidt ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der ehemalige Salzburg-Trainer ist seit seinem Aus bei Benfica ohne Job und steht für erfolgreichen, attraktiven Pressingfußball.

© Getty ×

Ebenfalls gehandelt werden Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac und Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß. Lothar Matthäus brachte zudem Ex-Bundestrainer Jogi Löw als Interimslösung für die nächsten vier Monate ins Spiel.