Hammer-Gerücht um Jogi Löw (64)

Der ehemalige deutsche Bundestrainer soll DIESEN Top-Klub übernehmen.

Borussia Dortmund mit ÖFB-Star Marcel Sabitzer steckt in der Mega-Krise. Die Schwarz-Gelben liegen in der Tabelle nur noch auf dem 10. Platz – ein Aus von Trainer Nuri Sahin scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Während in diversen Medien zuletzt über ein Engagement von Sandro Wagner spekuliert wurde, bringt Lothar Matthäus einen neuen Namen ins Spiel: Jogi Löw.

Löw als Feuerwehrmann

Der ehemalige deutsche Bundestrainer wäre für den Rekord-Nationalspieler eine gute Lösung, „um erst mal Ruhe reinzubringen und sich dann langfristig um einen neuen Trainer zu kümmern.“ Der 64-Jährige könnte für die nächsten vier Monate übernehmen und dann an einen neuen Coach übergeben, so Matthäus bei Sky. „Wenn Jogi Löw da vorne stehen würde - das war ja damals mit Franz Beckenbauer bei den Bayern auch so - wenn der Franz da war, dann war Ruhe drin.“

Nach seinem Aus als Bundestrainer ist Jogi Löw seit 2021 ohne Job. Der Weltmeister-Trainer wurde zuletzt mit mehreren Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, ein Comeback als Vereins-Trainer schloss der 64-Jährige aber eigentlich aus.