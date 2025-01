Frankfurt siegt gegen Dortmund – BVB-Krise spitzt sich zu

Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga-Krise. Nach dem 0:2 bei Eintracht Frankfurt kassierte der BVB die dritte Niederlage in Folge, während die Eintracht Platz drei festigte.

Borussia Dortmund hat am Freitagabend auch den Auftakt der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga verloren. Mit 0:2 unterlagen die Schwarz-Gelben bei Eintracht Frankfurt und kassierten damit die dritte Niederlage in Serie. Die Kritik an Trainer Nuri Sahin dürfte nach diesem Ergebnis weiter zunehmen. Dortmund bleibt in der Tabelle auf Rang zehn, während die Eintracht mit dem elften Saisonsieg Platz drei festigte.

Ekitike und Höjlund treffen für Frankfurt

Frankfurt dominierte von Beginn an und ging in der 18. Minute in Führung: Hugo Ekitike traf nach einer Vorlage des Ex-Salzburgers Rasmus Kristensen. Die Dortmunder Abwehr wirkte dabei unorganisiert und ließ den Angreifern zu viel Raum. In der Nachspielzeit sorgte Oscar Höjlund (92.) mit einem präzisen Abschluss für den Schlusspunkt.

Frankfurts Top-Stürmer Omar Marmoush stand nicht mehr im Kader, da sein Wechsel zu Manchester City unmittelbar bevorsteht.

Dortmund weiter in der Krise

Für Borussia Dortmund setzt sich damit eine Negativserie fort. Nach einem 2:3 gegen Bayer Leverkusen und einem 2:4 bei Holstein Kiel war das 0:2 in Frankfurt die dritte Pleite in Folge. Aus den letzten acht Pflichtspielen konnte der BVB nur einen Sieg holen. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer blieb erneut ohne Einsatz.

Mit dem Sieg verkürzte Frankfurt den Abstand auf Tabellenführer Bayern München auf sechs Punkte. Die Münchner empfangen am Samstag Borussia Mönchengladbach, während der Zweite Bayer Leverkusen zwei Punkte vor der Eintracht liegt.