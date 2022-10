Schalke setzt auf Reis im Abstiegskampf

Der FC Schalke 04 soll laut BILD-Informationen mit dem ehemaligen Bochum-Trainer Thomas Reis eine Einigung erzielt haben. Der 49-jährige tritt die Nachfolge des am Mittwoch entlassenen Frank Kramer an.

Zuletzt hatte Interimstrainer Matthias Kreutzer die Gelsenkirchner bei der 2:1-Pleite gegen Hertha BSC betreut.

Thomas Reis war zuletzt bei Liga-Konkurrent VfL Bochum engagiert. Diesen hatte er nach elf Jahren Zweitklassigkeit zurück in die Bundesliga geführt. Dort war jedoch nach sechs Niederlagen in Serie Schluss. Nun soll das Bochumer Urgestein die Königsblauen mit den Österreichern Michael Langer und Leo Greiml in der Bundesliga halten und vor dem Abstieg bewahren. Seine Premiere an der Seitenlinie soll der 49-jährige Reis am Sonntag, 17.30 Uhr gegen den SC Freiburg (mit ÖFB-Legionären Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart) feiern.

Zuletzt hat sich bei den Gelsenkirchnern noch Sportdirektor Rouven Schröder aus persönlichen Gründen zurückgezogen.

Aktuell steht der FC Schalke 04 mit sechs Punkten am Tabellenende.