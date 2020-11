'Scorpion-Kick': Lazaro mit dem Tor des Jahres!

Erstes Tor im Trikot der Gladbacher und dann gleich so ein Gustostückerl! Valentino Lazaro sorgt in der deutschen Bundesliga wohl für das Tor des Jahres. In der 63. Minute gegen Bayer Leverkusen eingewechselt, gelang ihm mit einem "Scorpion-Kick" der letzte Treffer eines torreichen Bundesligaspiels, das mit 4:3 für Leverkusen endete. Das Highlight dieses Offensivspektakels wird allerdings das Tor des Jahres von Lazaro bleiben.

Auf "Sky" erklärte Lazaro anschließend sein Traumtor: "Ich habe den Weg in die Box gesucht für die Flanke. Ich habe gesehen, dass der Ball ein bisschen in den Rücken kommt. Ginni (Matthias Ginter, Amn. d. Red.) war noch davor und wollte ihn mit dem Kopf erwischen. Ich habe einfach geschrien, lass ihn! - ich weiß nicht, ob er das gehört hat."

Yes, I am happy about my first goal for @borussia. ????????

But unfortunately we couldn't win this game!

Take a deep breath and get right back to work after the international break. ????????