Spektakuläre Wende im Thiago-Poker?

Nach dem Champions-League-Triumph der Bayern galt ein Abschied von Mittelfeld-Star Thiago schon als fix - neuerliche Aussagen des Spaniers deuten aber nun eine Wende an.

Schon vor Monaten stand bereits fest, dass Bayerns Mittelfeld-Regisseuer Thiago seinen bis 2021 gültigen Vetrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängern wird. Laut diversen Medienberichten stand fortan ein Wechsel zum FC Liverpool im Raum.

Doch auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine sorgte der spanische Nationalspieler plötzlich für Verwunderung. „Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern verlassen werde“, meinte Thiago nun über seine Zukunft.

Hat der passsichere Spielgestalter seine Meinung nun geändert? Für noch größere Verwirrung sorgen die Aussagen des Bayern-Führungs-Trios. Coach Hansi Flick, Boss Karl-Heinz Rummenigge und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zufolge hat Thiago nämlich seinen Wechsel-Wunsch schon längst mitgeteilt.

Von der "Bild" über einen Wechsel befragt, meinte Flick: „Thiago hat gesagt, dass er gerne eine neue Herausforderung möchte.“ In der "Welt am Sonntag" bestätigte Rummenigge ebenfalls Thiagos Absicht die Bayern zu verlassen: „Bei Thiago sieht es so aus, dass er uns verlassen möchte. Wir rechnen in diesen Tagen mit einem Angebot.“

Die Luxusvilla des Spaniers in Grünwald steht längst zum Verkauf, auch von den Mitspielern soll er sich schon verabschiedet haben.

Bleibt Thiago doch?

Bahnt sich da eine spektakuläre Wende Thiago-Poker an? Liverpool soll noch immer kein offizielles Angebot abgegeben hat.

Die "Sport Bild" berichtet auch von einem Interesse von Ex-Klub Barcelona. Die Katalanen sollen demnach sogar schon Kontakt zu Thiago aufgenommen haben. Coach Ronald Koeman will jedoch lieber Liverpools Georginio Wijnaldum.

Das Angebot von Bayern hatte Thiago bekanntermaßen abgelehnt. Morgen starten die Münchner mit Leistungstests in die Saisonvorbereitung.