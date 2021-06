Spielplan für nächste Saison steht

Der Spielplan der nächsten Saison der deutschen Bundesliga wurde veröffentlicht und startet gleich mit einem Bayern-Hit!

Der FC Bayern eröffnet die neue Saison gegen Borussia Mönchengladbach. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2021/22 am Freitag bekannt gegeben. Die neue Saison startet am Freitag, 13. August. Borussia Dortmund empfängt derweil am 1. Spieltag Eintracht Frankfurt. Vize-Meister RB Leipzig muss bei Mainz 05 ran.

Die DFL teilte am Freitag auch den Spielplan für die 2. Liga mit: Bundesliga-Absteiger FC Schalke eröffnet gegen den Hamburger SV. Werder Bremen, ebenfalls Absteiger, spielt gegen Hannover 96. Die 2. Liga beginnt bereits am 23. Juli.

Acht Auftaktspiele in Folge ungeschlagen

Der deutsche Meister bestreitet traditionell den Saisonauftakt - und dieses Privileg gebührte in den vergangenen acht Jahren immer den Bayern, die dabei stets ungeschlagen blieben. Für die Gegner war es dagegen zumeist kein Vergnügen, die Saison in der Allianz Arena zu eröffnen. In der vergangenen Spielzeit fertigten die Münchner am 1. Spieltag den späteren Absteiger FC Schalke 04 mit 8:0 ab. Werder Bremen (0:6/2016) und der Hamburger SV (0:5/2015) kassierten ebenfalls deftige Auftaktpleiten.

Auch Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim gingen in den vergangenen Jahren zum Saisonstart in München als Verlierer vom Platz. Nur Hertha BSC schaffte es 2019, dem Branchenprimus beim 2:2 einen Punkt abzutrotzen.